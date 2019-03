Dramatique course-poursuite à Hautrage: un véhicule avec 3 personnes à bord tombe dans le canal, un mort

Course poursuite à Hautrage hier soir, près de Mons. Une information que vous nous avez fait parvenir via le bouton Alertez-nous de notre site. Le véhicule pris en chasse par la police a terminé dans le canal. Une course-poursuite mortelle. Trois personnes se trouvaient dans la voiture poursuivie. Une fois dans l'eau glacée du canal, deux personnes sont restées bloquées dans l'habitacle. L'une est décédée. On ignore pour l'instant l'état de la seconde, mais selon nos confrères de Sudpresse, elle serait décédée également malgré les manœuvres de réanimation des secours.

La troisième personne a pu sortir de l'habitacle et a été transférée à l'hôpital. Cette course-poursuite a eu lieu vers 23h hier soir, tout près de l'usine Advachem. On ignore les raisons qui ont poussé la police boraine à prendre en chasse ce véhicule.