Dramatique incendie à Beloeil: une nonagénaire perd la vie

Un incendie s'est déclaré mercredi en fin d'après-midi dans une habitation de Grandglise, dans l'entité de Beloeil (Hainaut). Le bâtiment a subi de très importants dégâts. Durant la nuit, le corps sans vie de l'occupante des lieux a été retrouvé, a-t-on appris jeudi matin.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi après-midi, vers 17h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue du Marais à Granglise. Trois camions-citernes, deux autopompes, un camion-échelle, un camion pour la logistique, un véhicule de commandement et une ambulance ont été dépêchés sur place. L'incendie s'était déclaré dans une vaste demeure dénommée le "Château Pollet".

À l'arrivée des pompiers, la toiture était déjà embrasée et le feu s'est rapidement propagé au premier étage du bâtiment. Dans le courant de la nuit, vers 22h30, le corps sans vie de l'occupante des lieux, une nonagénaire, a été retrouvé par les pompiers dans les décombres. On ignore pour l'instant les causes précises du décès de la victime ainsi que l'origine de l'incendie.