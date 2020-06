Drame à Erquelinnes: une mère tue deux de ses enfants, le troisième est entre la vie et la mort

Une mère a commis un infanticide à Hantes-Whieries. Deux de ses enfants, âgés de 22 mois et 7 ans, sont décédés et le troisième, âgé de 8 ans, est dans un état grave. La mère est également entre la vie et la mort.

Un infanticide s'est produit à Hantes-Whieries, dans l'entité d'Erquelinnes. Selon nos informations, une femme a tué deux de ses trois enfants. Le troisième est entre la vie et la mort, tout comme la mère. "Il y a effectivement eu un infanticide, un bébé de 22 mois et une petite fille de 7 ans sont décédés", a confirmé le bourgmestre de la localité, David Lavaux, en direct dans le RTLINFO 19h.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. "Le père est rentré chez lui et a trouvé les enfants et leur mère dans cet état. C'est lui qui a appelé les secours", a ajouté le bourgmestre, qui précisait vers 18h15 que les secours tentaient de sauver la vie du troisième enfant et de la mère.





Une institutrice qui n'allait pas bien

Selon le bourgmestre, la mère de famille est une institutrice. Elle ne travaillait plus et a mal supporté le confinement. Cette dernière a également été contrainte de mettre un terme à une grossesse. "Elle ne sortait plus et ses enfants n'étaient pas retournés à l'école. Mais rien ne laissait présager ça. Elle était fusionnelle avec ses enfants, en particulier avec le dernier." Dans le quartier, l'émotion est vive. "Elle n'allait pas bien mais elle aimait tellement ses enfants. Je n'arrive pas à y croire, j'en ai les jambes coupées", a confié une voisine.

Le père bénéficie du soutien de la cellule d'aide aux victimes de la police locale. Les intervenants policiers et des services de secours seront pris en charge par une cellule psychologique. Les élèves de la classe des enfants bénéficieront également d'un soutien psychologique.