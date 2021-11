Drame à Jurbise: 3 personnes décèdent dans un accident de la route

Un accident de la route, qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h30, a coûté la vie à trois personnes, peut-on lire sur la page Facebook de la bourgmestre de l'entité Jacqueline Galant (MR). L'accident a eu lieu sur la route d'Ath, à hauteur de la banque Belfius. "Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule", a expliqué Jacqueline Galant, qui s'est rendue sur les lieux de l'accident.

"Prévenue durant la nuit, je me suis directement rendue sur place. Nous sommes tous très choqués par ce que nous venons de vivre cette nuit. Pour l'heure, nous n'en savons pas plus sur les circonstances de l'accident. Je souhaite témoigner mes vœux de courage pour l'ensemble des personnes touchées par ce drame et remercier les services de secours et de police qui ont très vite réagi", a confié la bourgmestre sur sa page Facebook.