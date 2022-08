Drame à la carrière de Mont-sur-Marchienne: un jeune homme de 19 ans est décédé

Un jeune homme avait disparu ce mercredi dans les eaux de la carrière Gralex à Mont-sur-Marchienne (Charleroi, province de Hainaut). Vers 18h, les pompiers de la Zone de secours Hainaut-Est ont été requis sur place. Un groupe de jeunes, des amis, avait donné l'alerte.

Une personne qui était venue se baigner était portée disparue. Elle a finalement été retrouvée et elle est décédée. "Quand nous avons été appelés, on nous avait signalé qu'une personne avait sauté d'un promontoire. Elle était tombée dans l'eau et avait disparu de la surface. Quelques minutes plus tard, nous avons pu la sortir de l'eau", indique Michel Méan, le porte-parole de la zone de secours Hainaut-est. Le jeune homme de 19 ans et originaire de Bruxelles a été déclaré mort après des tentatives de massage cardiaque.

Dans la carrière de Mont-sur-Marchienne, se baigner est interdit. "Effectivement, on a beau le dire... Il faut signaler que c'est dangereux. Il y a plus de 37 degrés à l'extérieur, mais qu'il y a moins de 7 degrés dans l'eau. Avec une différence de 30 degrés, c'est la noyade presque assurée si on n'est pas en condition physique, étant donné qu'il y a un risque d'hydrocution sévère", conclut Michel Méan.