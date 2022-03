Une source anonyme nous a fait parvenir une vidéo filmée par une caméra de surveillance. Sur les images, on peut voir les participants au carnaval de Strépy-Bracquegnies marcher dans la rue des Canadiens. Quelques instants plus tard, une voiture noire passe à très vive allure devant la caméra. La vitesse du véhicule est tellement élevée qu'on ne discerne qu'un faisceau de lumière brisant la nuit. On devine le drame qui s'en est suivi.

La vidéo en question correspond à celle présentée par nos confrères de SudInfo. Selon eux, elle a été enregistrée par la caméra de surveillance d'un habitant de la rue. Après avoir appris le drame, il a vérifié ses enregistrements et a découvert ces images glaçantes.

Le véhicule a percuté un groupe de participants au ramassage du carnaval. Six personnes sont décédées, dix ont été gravement blessées et 27 autres plus légèrement.