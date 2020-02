Drame au commissariat de Charleroi: un homme retrouvé mort dans un des cachots

C’est une macabre découverte qui a été faite par des policiers du commissariat central de Charleroi.

Un homme d’une cinquantaine d’années a été découvert sans vie dans les cachots, vraisemblablement décédé suite à une overdose.

L’individu avait été arrêté hier soir en tant que client par les équipes anti-stup (ORA) de la police locale de Charleroi. Les policiers étaient en opération pour arrêter un dealer en flagrant délit. L’homme, très stressé et inquiet, aurait déclaré avoir consommé directement ce qu’il avait acheté. Plus tard, au cachot, il s’est senti mal et à finalement perdu la vie.

Une boulette de drogue avalée ?

A l’heure actuel, il n’est pas possible de déterminer les causes de la mort. La consommation de stupéfiants et le stress extrême lié à l’arrestation ont peut-être jouer un rôle dans le décès de cet homme. Des analyses scientifiques doivent encore être réalisées mais il est probable que la victime ait avalé volontairement une boulette de drogue lors de son interpellation. Les résultats seront connus demain.

La zone n’avait plus connu ce genre de drame depuis 5 ans. Le dealeur visé par l’opération a finalement été arrêté.