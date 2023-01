Cérémonie intime devant un nouveau monument: les proches des victimes du drame de Strépy-Bracquegnies leur rendent hommage

Une cérémonie d'hommage aux victimes du drame de Strépy-Bracquegnies sera organisée ce 15 janvier sur site, en accord avec les familles, avait indiqué mardi le service communication de la ville de La Louvière. Les familles ont souhaité que la cérémonie se déroule dans la plus stricte intimité. Un recueillement qui se fera devant la stèle érigée près du lieu du drame.

"Nous avons positionné cette stèle à un endroit qui n'impacte pas les riverains, car eux aussi ont besoin de se reconstruire", explique Jacques Gobert, le bourgmestre de la Louvière. "Cette stèle est une oeuvre réalisée par des ouvriers des régies communales. Durant la période covid, nous l'avions positionné sur les places où les différents rondeaux devaient normalement se tenir alors que les carnavals étaient annulés. Elle symbolise les musiques, les tambours, la caisse, le ramon... Elle sera placée là avec deux plaques commémoratives. Une de la ville et une autre des Gilles "LES BOUTE-EN-TRAIN". Ce qui permettra d'avoir un lieu de recueillement isolé mais visible".

Une voiture conduite par Paolo Falzone avait percuté, le 20 mars 2022 à 05h00 du matin, le cortège du carnaval de Strépy-Bacquegnies (La Louvière) lors du ramassage des Gilles. Six personnes avaient trouvé la mort et 39 autres avaient été blessées à des degrés divers. Paolo Falzone, actuellement incarcéré, est inculpé de meurtre pour l'une des victimes et d'homicide involontaire pour les cinq autres.