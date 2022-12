Drame familial à Chièvres: des riverains témoignent, "Les ambulanciers ont défoncé la porte et ont vu la dame allongée"

Un homme, son ex-compagne et deux enfants sont décédés vendredi en fin d'après-midi à Vaudignies (Chièvres) après un conflit familial. L'homme aurait aspergé d'essence et brûlé son ex-compagne à son domicile, où elle vivait depuis le début décembre. L'individu a ensuite pris la fuite en voiture avec ses deux enfants. Le véhicule a pris feu.

Les deux enfants et l'homme ont été retrouvés calcinés dans l'habitacle. Le bourgmestre de Chièvres, Olivier Hartiel, a confirmé les quatre décès. Le parquet de Mons-Tournai a été avisé. La police judiciaire et le laboratoire sont descendus sur les lieux. Les circonstances et les raisons du drame doivent être déterminées.

Au lendemain du drame, des riverains témoignent. "Mon compagnon était en train de soigner nos animaux. Il a entendu un gros 'Boum' et il a vu la voiture qui venait d'exploser. Il voyait les flammes monter", nous confie l'une d'entre eux. Une autre ajoute: "Les ambulanciers ont défoncé la porte et ont vu la dame brûlée, mais qui vivait encore. Et elle a dit 'Il m'a brûlé avec quelque chose".

Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un drame familial. Quelques heures auparavant, le père aurait envoyé un message de désespoir à certains membres de la famille. "C'était une famille recomposée. L'ex-mari déposait les enfants", souligne une habitante. Une instruction a été ouverte du chef d'assassinat après le décès de quatre personnes vendredi en fin d'après-midi à Vaudignies (Chièvres), a indiqué le parquet de Mons-Tournai samedi. Une cellule psychologique est proposée aux élèves qui fréquentent la même école que les deux jeunes victimes. Une marche blanche a également été annoncée pour dimanche prochain.