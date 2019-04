Durobor, c'est fini! La gobeleterie de Soignies met les clés sous la porte

Un conseil d'entreprise extraordinaire a entériné un dépôt de bilan ce matin à Durobor à Soignies. Résultat, 154 travailleurs se retrouvent sur le carreau. Toutes les tentatives de reprises ont échoué ces derniers mois.

Le couperet est tombé. Le conseil d'entreprise extraordinaire chez Durobor à Soignies ce mardi matin a accouché de la nouvelle redoutée chez le personnel: la gobeleterie met les clés sous la porte.



L'entreprise était en sursis depuis de longs mois, suspendue à un accord des banques pour soutenir un projet d'investissements avec l'actionnaire Herman Green Invest et la Sogepa, indispensable pour la pérennisation de l'outil. Durobor emploie quelque 154 travailleurs.

Notre journaliste Julien Crète était sur les lieux ce matin. Pascal Thibaut, délégué CSC chez Durobor était consterné après l'annonce de la direction. À l'âge de 57 ans, il travaille dans l'entreprise depuis ses 19 ans : "C'est la douche froide même si on s'y attendait depuis un petit moment", révèle-t-il. "La direction tournait depuis un petit moment autour du pot. Maintenant, on a déjà eu tellement de miracles ici, qu'on peut toujours espérer. On ne sait jamais. "

"Après 40 ans de carrière, se retrouver là, le matin.. (...) C'est un peu de Soignies qui s'en va", déplore ce travailleur.