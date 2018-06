Eau non-potable dans la région de Charleroi: le retour à la normale est confirmé sur l'ensemble du réseau

Suite à d'importantes manœuvres opérées sur son réseau de distribution jusque tard dans la nuit et à la suite de nouvelles campagnes d'analyses d'échantillons, la Société Wallonne Des Eaux (SWDE) est en mesure d’annoncer un retour à la conformité de l'eau sur l'ensemble des communes de Marchienne-au-Pont, Gosselies, Roux et Jumet, ce vendredi 1e juin à 10h00.

Via un communiqué de presse, la commune indique que l'avis de non potabilité est donc dès à présent formellement levé pour l'ensemble de la zone frappée de contamination suite aux violents orages du week-end dernier.





Plus de risque sanitaire

Les citoyens des communes de Marchienne-au-Pont, Gosselies, Roux, Jumet peuvent donc recommencer à consommer l'eau du robinet sans le moindre risque sanitaire.

Cet avis touchait, depuis le 29 mai, plus de 18.000 foyers de Charleroi. Alors que de nouvelles rues impactées s'ajoutent à la liste, un numéro vert avait été ouvert mardi à la population.