Eau non-potable dans la région de Charleroi: retour à la normale à Monceau, Dampremy et Lodelinsart

Suite à de nouvelles analyses, la SWDE (Société Wallonne des Eaux) annonce un retour à la normale et la levée officielle de l’avis de non potabilité pour les anciennes communes de Monceau-sur-Sambre, Dampremy et Lodelinsart. Ce retour à la normale sera signifié à la population via la distribution, dans les boîtes aux lettres, d’un avis de la SWDE présentant un robinet noir sur fond vert, portant le logo de la SWDE ainsi que la mention "POTABLE".



Le retour à la normale dans les autres communes de la zone sera signifié à la population par la distribution de ce même document « robinet noir sur fond vert » de la SWDE.

Dès à présent, tous les citoyens sont invités à consulter leur boîte aux lettres.

- S’ils ont reçu un document « robinet noir sur fond vert » de la SWDE, l’eau est potable

- S’ils n’ont pas reçu de document "robinet noir sur fond vert", les mesures de prudence restent de mise :

• Faire bouillir l’eau pendant 5 minutes avant de la consommer

• Se rendre dans l’un des points de distribution munis de récipients

Les points de distribution de Lodelinsart, Monceau-sur-Sambre et Dampremy seront fermés, ce mercredi 30 mai, à partir de 15h00



Les points de distribution de Jumet, Marchienne-au-Pont et Roux restent ouverts jusque 20h00

1. JUMET, Place du Chef Lieu, maison communale annexe

2. MARCHIENNE-AU-PONT, place Kennedy,1, maison communale annexe

3. ROUX, rue Couturelles, 2 complexe sportif de Roux (à l'arrière du complexe)

LE CALL CENTER DE LA VILLE DE CHARLEROI 0800 18 348 reste ouvert pour toute demande d’information jusque 20h00.