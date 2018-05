Eau non potable dans la région de Charleroi: retour complet à la normale au mieux pour demain

Ce midi, 14 000 foyers étaient toujours privés d’eau potable sur Jumet, Marchiennes-au-Pont, Roux et Gosselies. L'eau est par contre à nouveau consommable à Monceau, Dampremy et Lodelinsart. La SWDE doit procéder dans les prochaines heures à des purges sur le réseau. Le retour à la normale est prévu au mieux pour demain dans le courant de la journée. Les mesures de prudence restent de mise pour certains habitants de Jumet, Marchienne au Pont, Roux et Gosselies. Il faut faire bouillir l'eau pendant 5 minutes avant de la consommer. Les 3 points de distribution d'eau potable sont maintenus.