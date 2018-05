Eau non-potable dans plusieurs communes de Charleroi: les habitants affluent aux points de ravitaillement (photos), le site internet de la SWDE a sauté

A la suite des intempéries, un avis de non potabilité a été déclaré dans les communes de Dampremy, Roux, Lodelinsart, Jumet, Monceau-sur-Sambre et Marchienne-au-Pont. Six points de ravitaillement seront établis à partir de 16h00.



Un taux de bactéries trop élevé a été mesuré au château d'eau de la rue Bayemont à Jumet, ce qui a conduit la Société wallonne des eaux (SWDE) à lancer un avis de non potabilité et la ville de Charleroi à déclencher le plan communal d'urgence. De nouvelles informations en provenance de la cellule de surveillance des maladies infectieuses indiquent qu'une ébullition d'au moins cinq minutes entières suffit toutefois à rendre l'eau propre à la consommation.Moyennant ce processus d'ébullition, l'eau du robinet peut être utilisée sans risque pour la santé, indique la SWDE

Néanmoins, l'avis de non potabilité de l'eau dans les communes de Dampremy, Roux, Lodelinsart, Jumet, Monceau-sur-Sambre et Marchienne-au-Pont, reste maintenu et une distribution d'eau s'organise selon deux points de ravitaillement établis à partir de 16h00 au n°1, place Kennedy à Marchienne-au-Pont (voir photos au bas de cet article, prises par notre journaliste Justine Roldan Perez) et au complexe sportif de Roux, rue des Couturelles n°2.

Quatre nouveaux points viennent de s'ajouter, à savoir la maison communale annexe située Place Edmond Gilles à Lodelinsart, la maison communale annexe de la place Camus à Monceau-sur-Sambre, la maison communale annexe de la place du Chef Lieu à Jumet et l'ancienne caserne des pompiers de Charleroi, installée à la rue de l'Ancre, pour les citoyens de Dampremy.

Il est conseillé de se munir de bouteilles ou autres contenants. Dix litres d'eau seront distribués par demandeur. La liste des rues touchées par cet avis de non potabilité peut être consultée sur le site de la SWDE.





Par ailleurs, le site internet de la SWDE (Société wallonne des eaux), était inaccessible ce lundi après-midi, probablement à cause d'une affluence trop importante. "Impossible d’avoir plus d’informations sur le site www.swde.be car la page est introuvable et l’administration communale est fermée. Comment avoir des réponses à nos questions en ce qui concerne l’eau non potable qu’il y a pour l’instant dans le grand Charleroi ? Peut-on se laver? Faire la vaisselle....? Qui joindre? C’est urgent j’ai des enfants de bas âge et vu les canicules on aimerait utiliser l’eau", demandait une habitante via notre bouton orange Alertez-nous.