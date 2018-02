Écaussinnes: tout un quartier évacué à cause d'une fuite dans une usine

Le quartier des Bas Rouges à Écaussinnes, dans le Hainaut, a été évacué pendant la nuit en raison d'une fuite dans un fût d'hydrocarbures d'une usine située dans le zoning de Feluy tout proche.

C'est une information RTLinfo obtenue cette nuit grâce à vos nombreux témoignages via notre bouton orange Alertez-nous. "C'est vers 17h00 que les pompiers ont commencé à chercher d'où provenait l'odeur terrible d'essence. Un fût a percé et s'est répandu comme un nuage invisible dans toute la région. Réveillés en pleine nuit par la police et les ambulanciers, nous avons été évacués par bus et réparti dans les différents hôpitaux pour les gens qui présentent des symptômes d'intoxication (toux, maux de tête et ventre, vomissements) et dans la grande salle de l'Avedelle pour les autres", témoignait Aurore.





Un nuage d'additif pour carburants s'est répandu



Un incident s'est produit vers 23h30 dimanche au sein de l'usine Afton Chemical, située dans le zoning pétrochimique de Feluy (province du Hainaut). Du zinc alkyl dithiophosphate, additif pour carburant anti-oxydant, s'est répandu dans l'atmosphère à la suite d'une avarie à un fût contenant le produit. Le nuage de gaz s'est dirigé vers le quartier des Bas Rouges.





Un quartier évacué en pleine nuit



Durant la nuit de dimanche à lundi, à 1h30, à la suite de nombreuses plaintes liées à des mauvaises odeurs et des nausées dans ce quartier, les pompiers et le SMUR ont été dépêchés sur place. Constatant une forte odeur d'hydrocarbure et les habitants se trouvant dans leurs domiciles, les pompiers ont décidé de procéder à l'évacuation des riverains avec l'aide de la protection civile de Ghlin. Un centre d'accueil communal a été ouvert à 1h45 au Foyer culturel de l'Avedelle et a accueilli 36 personnes. Six personnes ont été emmenées à l'hôpital (quatre au CHU Jolimont et deux au CHU Tivoli) pour y subir un examen médical.





Aucun risque pour la santé



Tous ont pu finalement regagner leur domicile sains et saufs, les mesures de l'air réalisées par la protection civile ayant montré qu'il n'y avait pas de danger pour la santé ni pour l'environnement. "Les relevés se sont révélés négatifs", a expliqué le bourgmestre d'Ecaussinnes, Xavier Dupont. Sur cette base, le bourgmestre, en concertation avec les pompiers, la police et le médecin sur place, a autorisé les habitants à rejoindre leur domicile à 4h40.