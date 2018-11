Elections communales: un accord de majorité enfin trouvé à Charleroi

Les représentants carolos du PS, d'Ecolo et de C+ sont sortis mercredi après-midi d'une nouvelle rencontre avec un accord en vue de la formation d'une majorité communale à Charleroi. Selon la porte-parole du PS, celui-ci ne comporte toutefois ni clé de répartition des postes exécutifs entre listes ni répartition des compétences entre elles.



Aucun détail n'a filtré sur les détails de l'accord. Celui-ci devrait être soumis pour accord dans les prochains jours aux instances internes des partis ou des listes. Le PS, par exemple, a déjà programmé un congrès vendredi pour évoquer le texte d'accord avec ses militants. Depuis la semaine dernière, les représentants des trois listes négocient ensemble.

Dans les jours qui ont suivi les élections du 14 octobre, le PS avait d'abord invité à la table des discussions le PTB d'une part, et Ecolo d'autre part. Après la fin des discussions avec le PTB, le PS et Ecolo ont décidé d'élargir les discussions à la liste C+, qui comptait plusieurs échevins cdH sortants. Ensemble, les trois listes disposeraient d'une majorité de 33 sièges sur les 51 du conseil communal.