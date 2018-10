Enchères insolites en Wallonie picarde: les anciens véhicules de cette caserne sont en vente

Enchères pour le moins insolites. La zone de secours de Wallonie picarde se sépare de ses véhicules de secours déclassés. Au total, 39 ambulances, camions autopompe ou même camions-échelle sont en vente au plus offrant.

Péruwelz, dans la province du Hainaut. 15.000 kilomètres au compteur et une carrosserie irréprochable, un intérieur bichonné. Après 25 ans de services, l’un des véhicules de désincarcération n’est plus adapté. Cédrc Durieux, pompier-ambulancier de la zone de secours Wallonie Picarde, explique: "Ce sont des véhicules qui ont eu des entretiens constamment. On entend que le moteur tourne encore très bien. Il n’y a pas de problème au démarrage. Ce sont encore de très bons véhicules."

Les 14 casernes de Wallonie-picarde se séparent de leurs véhicules trop accidentés ou trop onéreux à réparer. De Comines à Lessines, de l’autopompe à l’ambulance. Les premières enchères sont déjà arrivées venant de collectionneurs ou de professionnels. Issam Joudar, capitaine de la zone de secours Wallonie picarde, était au micro d’Aurélie Henneton pour RTLinfo: "Les ancêtres plaisent plus forcément. On a aussi des entreprises qui nous sollicitent pour leur donner une seconde vie."

Déjà réalisées en 2016, les enchères rencontrent le succès. L’argent de la vente est destiné à financer la zone de secours. Attention aux nouveaux propriétaires, ils ne pourront pas tout faire. "Une fois que les acquéreurs prendront possession de ces véhicules, on leur fait signer une convention pour qu’ils utilisent les véhicules en bon père de famille", ajoute Issam Joudar.

Les enchères courent jusqu’au 11 novembre. Il n’y a pas de mise à prix mais la valeur de la ferraille doit au moins être atteinte.