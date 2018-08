Encore un incendie sur l'ancien site Interbéton de Charleroi: les pompiers sont intervenus "un nombre incalculable de fois" (vidéo)

"Une fois de plus, l'ancien site Interbéton de Charleroi est victime d'un incendie", s'exaspère un lecteur via notre bouton orange Alertez-nous. Ce mardi soir, peu avant 22 heures, un incendie s'est, une nouvelle fois, déclaré dans un bâtiment abandonné qui se trouve près de la tour Inter-Béton.

Rapidement alertés, les pompiers sont parvenus à maîtriser le feu. "Nous avons procédé à une intervention classique", nous explique un agent du de la zone.

Depuis le début de l'année, ces derniers sont régulièrement appelés pour des feux qui se déclenchent près de cet ancien site Interbéton. "Nous sommes intervenus un nombre incalculable de fois", nous confirme-t-on.





"Les rayons du soleil peuvent refléter sur les débris de verre"



Bien souvent, l'origine de ces incendies est criminelle. Des squatteurs mettent régulièrement le feu à des détritus qui se trouvent dans l'immeuble.

De plus, la chaleur de ces derniers temps peut également expliquer la récurrence de ces interventions. "Les rayons du soleil peuvent refléter sur les débris de verre qui se trouvent dans ces bâtiments et ainsi provoquer un départ de feu", nous explique un agent du dispatching.

Une situation qui exaspère les riverains. "Et encore un ! Ce n'est plus possible. Notre rue est victime d'un pyromane. La commune attend quoi ? Les habitants de la rue Bosquetville a Charleroi ne sont plus en sécurité", s'était exclamé un lecteur via notre bouton orange Alertez-nous, le 14 juillet dernier.