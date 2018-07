Enghien: braquage dans une bijouterie

Un homme armé d'un couteau est entré armé d'un couteau dans une bijouterie, samedi après-midi, à Enghien (province de Hainaut) et a exigé le contenu de la caisse. Le parquet a été avisé des faits et une enquête a été ouverte. Samedi, vers 15h00, un homme armé d'un couteau est entré dans une boutique, située le long de la chaussée de Bruxelles, qui vend des bijoux de fantaisie, a indiqué le parquet. Il a menacé la gérante du magasin et a exigé le contenu de la caisse avant de prendre la fuite. La police et le parquet ont été alertés quelques minutes plus tard. Une enquête est en cours.