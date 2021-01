Collision en chaine sur la E42 à Chapelle-lez-Herlaimont: le verglas peut-être en cause

Une carambolage a eu lieu ce matin sur la E42 à hauteur de Chapelle-lez-Herlaimont en direction de Mons. Six à sept véhicules sont impliqués. Le verglas pourrait être en cause. Le passage est actuellement difficile à cet endroit et se fait via la bande de gauche. Il y a des bouchons depuis l'aéroport de Charleroi.

Globalement, les routes sont très glissantes ce matin, surtout les nationales et axes secondaires comme on nous le confirme dans la région de Waremme ou de Meux (Namur).