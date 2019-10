Énormes problèmes de parking devant l’école Notre-Dame à Charleroi: parents et enseignants collectionnent les amendes (vidéo)

Devant l'école Notre-Dame à Charleroi, située en plein centre-ville, les difficultés pour se garer sont grandes. Le directeur est un peu désemparé face à cette situation. Un dépose-minute de 10 places seulement est disponible pour cette rue où 1.300 élèves entrent et sortent de l'établissement chaque jour.

Résultat: de gros problème de mobilité et de parking. Les parents et les professeurs de l’école sont habitués aux PVs et autres amendes. Certains véhicules sont même parfois enlevés… L’établissement interpelle les autorités: il faut trouver des solutions.

L'école tente d'en mettre en place, mais la situation reste compliquée, à la fois pour les parents et pour le corps enseignant, qui paie cher pour se garer. "On veut donner la possibilité aux parents de pouvoir se garer à ces heures stratégiques. Je ne vais pas dire n'importe où, mais avec l'idée d'avoir un petit macaron sur la voiture par exemple", propose Richard Abbenbroek, directeur de la section fondamentale de l'école Notre-Dame. "Un macaron où il est inscrit 'mon enfant est à Notre-Dame' par exemple, pendant un laps de temps qui fait que les parents puissent aller chercher leurs enfants ou les déposer et retourner à leur véhicule le plus rapidement possible. Ils devraient avoir cette flexibilité pendant des périodes stratégiques."