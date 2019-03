Erquelinnes: deux gilles photographiés sur des scooters font scandale

Le sujet inquiète le monde folklorique d'Erquelinnes depuis lundi. Une photo relayée sur les réseaux sociaux montre deux gilles, l'un sur un scooter, l'autre sur une mobylette. Pour les férus de carnaval, c'est un scandale. En cause: un gille n'est pas censé se déplacer sans le rythme d'un tambour... et encore moins sur un scooter. Les deux hommes, qui ne pensaient pas créer une telle polémique, ont été vilipendé par de nombreux internautes à la gâchette facile sur Facebook.



Le président de la société des gilles en cause a réagi auprès du quotidien La Gazette. "C'est avec stupeur que j'ai découvert la photo. J'ai été peiné. Je reconnais que toutes les traditions de nos amis Binchous ne sont pas respectées à la lettre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Binche! Cette photo a été prise dans le seul but de nous nuire et humilier. Ce sont 82 coeurs qui ont pleuré", confie Thierry Hindryckx. D'après lui, les deux hommes n'ont pas enfourché leur monture pour rejoindre le cortège, mais seulement pour les mettre à la disposition de leurs proches. "Ils n'ont pas réfléchi aux conséquences et malheureusement c'est toute la société qui est mise à mal", indique le président.



De son côté, la famille des gilles incriminés est sous le choc. D'après elle, le comité aurait indiqué aux deux hommes que le carnaval, c'était fini pour eux. Les proches de ces victimes de la critique publique demande un peu de respect.



Selon La Gazette, une plainte aurait été déposée contre la personne qui a publié la photo sur internet.