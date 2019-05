Esclandre, alcool et stupéfiants à Quaregnon: un père tente de "réintégrer" son ancien domicile

En pleine procédure de séparation, un homme sous influence de l’alcool a tenté de réinvestir son ancien domicile à Quaregnon et effrayé sa fille de 18 ans.

Alors que la séparation du couple est en cours et que monsieur vit désormais ailleurs, ce dernier décide de réintégrer son "ancien" domicile. Il semble sous l’influence de l’alcool et se montre agressif, ce qui effraie sa fille de 18 ans qui est seule à la maison et contacte les services de la police boraine.

Sur place, l’homme n’est pas décidé à quitter les lieux et se montre menaçant envers les policiers qui n’ont d’autre choix que de procéder à son arrestation administrative. Il est à noter qu’une petite quantité de cocaïne sera retrouvée (et saisie) sur l’individu avant sa mise en cellule.