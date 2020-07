Estaimpuis rend le masque obligatoire PARTOUT: pourquoi cette décision dans cette commune qui borde la France?

La commune d'Estaimpuis rend obligatoire le port du masque pour tout le monde à partir d' aujourd'hui 24h/24 sauf pour les sportifs. Estaimpuis est une petite commune semi- rurale de 10.000 habitants et selon les derniers chiffres Sciensano, elle ne compte pas un seul nouveau cas depuis une semaine. Alors pourquoi prend-elle donc une mesure aussi radicale ?

Estaimpuis et ses larges campagnes à 500 mètres de la frontière française... C'est pour cette raison que les autorités ont pris cette décision : les échanges fréquents avec nos voisins, le rebond du virus dans les Hauts de France et en Belgique.

"On a 23 kilomètres de frontière commune avec la France, 33% de notre population est française est on passe très très facilement d'un pays à l'autre avec plus de 17 points d'entrée. Et donc, quand on va voir sa famille, quand on va voir ses amis, on s'expose et on ne veut pas reconfiner localement, ce qui pourrait être un drame humain, social et économique", explique Quentin Huart, bourgmestre d'Estaimpuis faisant fonction

Tout l'espace public est concerné. Le facteur s'adapte au masque en tout temps et plus seulement chez les destinataires : "Je pense que c'est une bonne chose qui arrive un peu tard, pour moi ça aurait dû arriver avant", explique le facteur.

Généraliser permet un message et des contrôles clairs.

"J'ai entendu qu'ils ne voulaient pas passer en zone rouge, donc je pense que c'est une bonne idée de prévenir maintenant, pour à l'avenir être tranquilles peut-être", commente une habitante de la commune. "Il faut bien se protéger et protéger les autres, donc on fait avec", ajoute un autre.

La commune s'adapte en urgence, mais pour certains habitants, pas question de s'y plier. "J'ai fait un infarctus y'a pas longtemps et je ne sais pas respirer. Il faut le mettre, mais je ne le mets pas", explique-t-il.

"On sait qu'il y a des personnes pour lesquelles le masque est difficile à porter. Ces personnes peuvent via leur médecin avoir une ordonnance qui les dispense en fait du port du masque. Et je rappelle que quand c'est comme ça, ils peuvent quand même mettre une visière ou à tout le moins essayer de se protéger au maximum", répond le bourgmestre.

Les citoyens peuvent encore recevoir des masques à la commune qui dispose d'un stock.