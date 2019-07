Estaimpuis: un début d'incendie se déclare dans l'entreprise de déchets Suez

Un incendie s'est déclaré jeudi matin dans un entrepôt de la SA Suez à Estaimpuis, une société spécialisée dans la récolte, le traitement et la récupération de déchets et ordures. Trois corps de pompiers sont intervenus. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés peu avant 10h00, qu'un incendie s'était déclaré au sein de la SA Suez R&R Wallonie implantée dans le zoning de la Blanche Tête à Estaimpuis, entre Tournai et Mouscron. Venant des casernes de Tournai, Antoing et Estaimpuis, deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle, un véhicule de commandement et une ambulance en prévention ont été dépêchés sur les lieux.

"L'entrepôt où le feu a pris était sous détection. Le personnel a très bien réagi. D'une part, les ouvriers ont été évacués, d'autre part une partie du personnel a attaqué le foyer. Ce hangar contenait exclusivement des déchets de plastique grossièrement découpés. Il n'y avait ni solvants, ni peintures. Il n'y avait aucun risque de pollution, aucun problème de fumées. Le feu a pris sur une trentaine de m2, exclusivement en surface. A 11h00, nous étions maîtres de la situation et nous procédons actuellement à l'évacuation des déchets afin que le foyer ne reprenne pas", a indiqué peu après 11h00 le lieutenant Guy Michaux, qui a dirigé l'intervention.