Estaimpuis: une arrestation après des vols dans habitations

Grâce à la vigilance d'un citoyen, la police d'Estaimpuis a interpellé fin de la semaine dernière un individu procédant à un cambriolage. L'homme a été placé sous mandat d'arrêt. Deux complices sont activement recherchés, indique mercredi le parquet de Tournai.



Pour des raisons liées à l'enquête, l'information n'a été dévoilée que ce mercredi par le parquet de Tournai-Mons. Le jeudi 30 septembre dernier, la vigilance d'un citoyen d'Estaimpuis, entre Tournai et Mouscron, a permis aux équipes d'intervention de la police du Val d'Escaut d'appréhender un suspect en flagrant délit de cambriolage.

Cet habitant de la rue d'Elvêche a très vite fait le lien entre le vol avec effraction en cours dans une maison voisine et une voiture suspecte dans la rue. L'intéressé a eu le bon réflexe de relever l'immatriculation du véhicule et d'appeler immédiatement les service de police.

Très rapidement sur place, l'équipe d'intervention a interpellé le véhicule suspect et son conducteur tandis que les deux autres auteurs du vol fuyaient à travers champs en direction de la proche frontière franco-belge. Après avoir été entendu par la police, le suspect a été présenté à un magistrat instructeur qui a délivré un mandat d'arrêt à son encontre. La région frontalière est régulièrement la cible de voleurs.

Face au phénomène, les services de police comptent notamment sur la vigilance citoyenne. "N'hésitez jamais à contacter la police. La sécurité est l'affaire de tous", indique la police du Val d'Escaut qui indique en outre l'existence de partenariats locaux de prévention qui ont pour but de faciliter la communication entre les citoyens et leur police, et inversement.