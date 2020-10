Êtes-vous exposés au radon, ce gaz nocif et radioactif présent dans le sol?

Une campagne d'information et de sensibilisation au radon est lancée en province de Hainaut mais aussi ailleurs en Wallonie en collaboration avec l'agence fédérale de contrôle nucléaire. Le radon, c'est ce gaz, inodore, incolore et radioactif présent naturellement dans le sol et les roches.

Ce gaz est la deuxième cause de cancer du poumon en Belgique. Il est présent essentiellement dans les Ardennes, en Brabant wallon mais aussi dans le Hainaut.

Et le seul moyen pour mesurer l'exposition au radon, c'est de se procurer un détecteur.

Jusqu'au 31 décembre 2020, les habitants du Hainaut peuvent commander un détecteur de radon via le site web www.actionradon.be . Le coût est de 15 € (comprenant l’analyse et l’aide éventuelle à la remédiation).