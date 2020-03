Étrange agression à Tournai: la victime a-t-elle été "endormie" par le voleur?

Deux personnes ont été victimes, lundi après-midi, d'une agression dans le quartier de la gare à Tournai. L'une des victimes a peut-être été endormie afin d'être volée, a indiqué mardi le parquet de Tournai.

Les faits se sont déroulés lundi après-midi, vers 16h15, le long de l'avenue Leray, entre la place Crombez et la tour Henri VIII, à proximité de la gare de Tournai. Dans ce quartier fort fréquenté, deux piétons ont été victimes d'une étrange agression. "Le plaignant circulait à pied en compagnie d'un ami. Un individu est arrivé par l'arrière, a placé son bras autour du cou, a tiré la victime vers l'arrière en lui plaçant un mouchoir en tissu devant la bouche et le nez. Cette personne est tombée au sol et a perdu connaissance. L'intéressé a ensuite été réveillé par son ami qui a également été agressé", détaille le parquet de Tournai.

Selon les autorités judiciaires, l'auteur de cette agression s'est emparé de l'argent des deux victimes mais aussi d'un appareil. On ignore si l'endormissement d'une des deux victimes est dû à l'usage d'un produit soporifique ou encore si une "clef de cou" a été à l'origine de cette syncope.

Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis. Le dossier est au stade de l'information auprès du parquet de Tournai.