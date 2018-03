Étrange scène de coups de couteau après une hospitalisation à Tournai: "On ignore si les coups ont été portés en Belgique ou en France"

Un Français a été hospitalisé vendredi soir à Tournai après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Son état est stationnaire. "On ignore si les coups ont été portés en Belgique ou en France", indiquait dimanche le procureur du roi de Tournai-Mons. Une instruction a été ouverte pour "tentative de meurtre".



Le jeune homme avait reçu trois coups de couteau, l'un dans le cou, les deux autres dans le dos. Il a été opéré au sein du service des urgences du centre Union de Tournai. Selon le parquet de Tournai-Mons, son état est stationnaire et ses jours ne seraient plus en danger.

"C'est mystérieux. On ignore actuellement si la victime a reçu ces coups de couteau en Belgique ou en France, d'où il est originaire. En fonction de nos compétences respectives, des devoirs judiciaires sont menés en France et en Belgique", a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Tournai-Mons. On ignore pour l'instant si la victime a pu être auditionnée par les autorités. La nuit des faits, la victime a appelé son frère, lui signalant qu'il était blessé. Ce dernier s'est rendu à Tournai, l'a pris en charge et l'a conduit au service des urgences. Au moment de son admission, la victime n'était pas en état d'être entendue.