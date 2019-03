"Torchère d'air liquide" à Braine-le-Comte: 20 km de conduites à évacuer...

Selon nos informations, une puissante explosion s’est produite ce matin à Braine-le-Comte. Des flammes de plusieurs mètres de haut et un important dégagement de fumée étaient visibles. Jean-Pierre a contacté la rédaction de RTL INFO via le bouton orange pour nous prévenir et envoyer une photo (voir ci-dessus). "Torchère d'air liquide à Braine-le-Comte maintenant", nous a-t-il écrit peu avant midi.





Une canalisation d'hydrogène touchée

En effet, une explosion s'est produite sur le chemin du gaillard vers 11 heures. L'une des canalisations d'hydrogène de la société "Air Liquide" a été touchée lors de travaux de drainage par une partie tierce, ce qui a provoqué une fuite, nous a indiqué le service communication de l'entreprise. "Nous avons immédiatement appliqué nos procédures pour assurer la sécurité des riverains et de la canalisation afin de limiter les dégâts. Un entrepreneur certifié par Air Liquide a été désigné pour effectuer les réparations", précise-t-on.





"Tout est sous contrôle"

Deux maisons ont dû être évacuées. Selon le bourgmestre Maxime Daye, contacté par la DH, 20 kilomètres de conduites seraient à expurger. "Heureusement, pas de victime. Tout est sous contrôle", a rassuré le bourgmestre sur les réseaux sociaux. La société Air Liquide a précisé qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités locales.