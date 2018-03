Fabrice, domicilié à Fleurus, a disparu depuis mercredi: l'avez-vous vu?

A la demande du Parquet de Charleroi, nous diffusons l'avis de recherche suivant. Le mercredi 14 mars 2018 à 23h15, Fabrice Keusters, un homme âgé de 45 ans domicilié à Fleurus, s’est manifesté pour la dernière fois.

Il se déplace à bord d'une Peugeot 208 de couleur blanche immatriculée 1-KCZ-153.

Fabrice mesure 1m89 et est de corpulence très mince. Il a les yeux bruns, les cheveux rasés et porte un bouc. Au moment de sa disparition il portait un jean, un T-shirt noir, une chemise à carreaux bleus, blancs et rouges, une veste en cuir noir et des baskets beiges.

Fabrice a l'habitude de se promener dans les bois de la région de Charleroi.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.