Faire du sport avec son chien: le cani-paddle et le cani-kayak, entre moments de complicité et chutes aux Lacs de l'Eau d'Heure

Ce dimanche, une soixantaine de maîtres avec leurs chiens se font donné rendez vous aux barrages de l’eau d’heure pour s’essayer au cani-kayak ou encore au cani-paddle. Au programme : de beaux moments de complicité, et quelques chutes, aussi.

Vous connaissiez peut-être le doga, la pratique du yoga avec des chiens, voici maintenant le cani-paddle : le paddle avec des chiens. Sur deux jambes et quatre pattes, au beau milieu du lac de la Plate Taille, certains ont trouvé une autre façon de se promener.



"Je crois que je vais tomber à l'eau plusieurs fois", confie une propriétaire de chien. "Mais le principal, c'est de s'amuser et de continuer sur le paddle."



Certains départs sont plus difficiles que d'autres. Des chiens préfèrent aussi nager seuls et délaisser leurs maîtresses. Le paddle est en tout cas une nouvelle discipline "chiens admis", sur les Lacs de l'Eau d'Heure.



"Le fait de nager, forcément ça mobilise aussi pas mal les muscles", explique une autre propriétaire de chien. "Et le fait de rester sur le paddle ça travaille aussi toute la stabilité du chien, l'équilibre, donc c'est aussi un très bon exercice."





Le cani-kayak également au rendez-vous : quelques règles à respecter



Moins exigeant que le cani-paddle, le cani-kayak offre des sensations aux duos maîtres et chiens. Un moment hors du temps. "Pour elle [sa chienne], c'était à mon avis un gros moment de stress", raconte une pratiquante de cani-kayak. "Mais au final on a partagé un bon moment. On développe une complicité."

Attention, cependant : pour les sports d'eau, comme sur terre, il faut un équipement adapté. Ici, il faut un harnais, une rallonge, et un gilet de sauvetage.

"Beaucoup de gens font du sport avec leurs chiens, mais malheureusement les gens ne le font pas encore correctement", déplore Céline Stilmant, du club canicross de Jamioulx. "Il faut un matériel adapté, et puis il faut aussi respecter l'âge du chien, sa morphologie, sa croissance... Il ne faut jamais exagérer dans tout ce qu'on fait, que ce soit de la randonnée, du cani-cross, du bike."

Des maîtres sont aussi venus pour apaiser la peur de l'eau de leur chien, ce qui leur a plutôt bien réussi.