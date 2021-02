Fermée depuis un an, la piscine communale d'Ath va être rénovée et élargie

Les travaux ont débuté à Ath pour la rénovation de la piscine communale. Rien n’avait été fait depuis sa construction, il y a presque 50 ans.

Profitant du "Plan piscine" de la Région wallonne, la Ville d'Ath vient de lancer le chantier de rénovation totale de sa piscine communale. Les travaux, qui dureront un an, sont estimés à 4,8 millions d'euros.

Créée en 1972, la piscine n'a jamais fait l'objet d'une profonde rénovation. Toute la machinerie va être remplacée. Le bassin va être élargi et passera de 5 couloirs à 6. En outre, la grande profondeur sera portée à 3 mètres, contre 2,7 actuellement, et ce pour répondre aux besoins du club de plongée (3 mètres est un minimum pour permettre de passer des brevets). Autres nouveautés prévues : un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite et des vestiaires adaptés. La cafétéria sera "ouverte" sur le bassin avec une large baie-vitrée.

La salle de sport à l'arrière va également subir un coup de lifting, avec de nouvelles ouvertures pour faire entrer plus de lumière. Et un revêtement au sol entièrement refait.

La piscine est fermée depuis 1 an : la tempête Ciara avait emporté une partie du toit au-dessus des vestiaires. Il avait été décidé de ne pas la rouvrir, afin d'éviter un coût de réparation inutile sachant que ces travaux d'envergure étaient prévus.

L'établissement est fréquenté par 100.000 nageurs chaque année, écoles, clubs et particuliers confondus.

Espoir pour le SECTEUR CULTUREL: la ministre propose une reprise à la mi-mars