Folie en plein centre de Charleroi: un mari jaloux poignarde son épouse, puis l'amant supposé devant une école

Un homme a perdu la tête il y a deux jours, mardi à Charleroi. Sans doute rongé par la jalousie, il a asséné plusieurs coups de couteau à sa femme, rapporte ce jeudi Sudinfo.be. Celle-ci est actuellement dans un état grave. Ce sang répandu ne lui a pas suffi et il s'est rendu ensuite devant l'école des enfants de celui qu'il soupçonnait être l'amant de son épouse. Et il a violemment poignardé ce père. Ces actes insensés accomplis, le criminel s'est rendu au commissariat de police, poursuit Sudinfo.be. Il a été privé de liberté et inculpé.