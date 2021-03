Grave accident entre une Mercedes et une camionnette à Fontaine-l'Évêque: deux personnes à l'hôpital

Un accident s'est produit ce samedi vers 17H sur la N54 à Leernes, entre Fontaine-l'Évêque et Lobbes. Les faits ont impliqué une voiture de type Mercedes CLK et une camionnette Iveco.

Selon notre correspondant local, la camionnette a fait un demi-tour sur elle-même pour terminer sa course contre la barrière de sécurité. Sous le choc, le train arrière du véhicule a été arraché. Quant à la voiture, elle s'est arrêtée une vingtaine de mètres plus loin après avoir subi d'importants dégâts.

Deux ambulances et un SMUR, les pompiers de Thuin et de Marcinelle et la police de Marcinelle sont intervenus sur place. Deux blessés ont été emmenés à l'hôpital. Nous ignorons leur état de santé. Les circonstances exactes de l'accident devront être établies par la police de la route.



© Fabian Vanhove