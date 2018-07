Fontaine-l'Evêque: une fille de 17 ans agressée sexuellement

Une fille de 17 ans a été agressée par un individu armé d'un cutter, dimanche à Leernes (Fontaine-l'Evêque). L'auteur l'a emmenée sur les voies du métro et lui a lié les mains avant de tenter de la violer. L'individu a finalement abandonné la victime avec un sac plastique sur la tête, après lui avoir fait subir des attouchements.

Les faits se sont produits dimanche, vers 16h00, indique le parquet de Charleroi. La victime se rendait à la station de métro à Leernes lorsqu'elle a été accostée par un homme armé d'un cutter dans la rue du Cimetière. L'agresseur a d'abord réclamé de l'argent, avant de lier les mains dans le dos de la jeune femme à l'aide d'un lien colson.

Il l'a ensuite emmenée sur la voie ferrée et lui a posé du scotch sur les yeux. Sous la menace de son cutter, l'auteur a mis la victime devant ce choix: "faire l'amour ou une fellation". Le métro serait passé à cet instant, ce qui a, semble-t-il, déstabilisé l'agresseur. Il a ensuite placé un sac plastique sur la tête de la jeune femme en tentant de l'étouffer et en procédant à divers attouchements. En quittant les lieux, il a ordonné à sa victime d'attendre dix minutes avant de prévenir les secours. La jeune fille s'est débarrassée de ses liens et est allé quérir de l'aide auprès du voisinage. Une enquête a été ouverte par la police de la zone des Trieux.