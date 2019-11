Fontaine-L'Evêque: une pizzeria à peine ouverte détruite par un incendie

"Tout a brulé, il ne reste malheureusement plus rien de la pizzeria, ouvert le 22 septembre 2019. A peine un peu plus d'un mois après l'ouverture de celle-ci", déplorait une personne ce matin via le bouton orange Alertez-nous. Notre correspondant Fabian Vanhove se trouvait sur place, rue de Charleroi à Fontaine-L'Evêque, cette nuit lorsque les flammes ont ravagé la Storia d'I, un restaurant ouvert il y a peu. De nombreux véhicules de pompiers et de premiers secours sont arrivés sur place.

Un jeune homme dormait à l'étage lorsque l'incendie a commencé. Heureusement pour lui, trois jeunes qui circulaient dans une voiture passant devant l'établissement ont remarqué des fumées blanches s'échappant du restaurant. Ils ont hurlé afin de réveiller les éventuels occupants de l'étage. Mais le jeune homme était plongé dans un sommeil profond. Les personnes ont alors décidé de passer à la manière forte. Ils ont sorti l'extincteur de leur automobile et l'ont lancé dans la vitre de l'étage, ce qui a eu pour effet de réveiller le dormeur qui s'est empressé de quitter son logement, rapporte notre correspondant. Légèrement intoxiqué par la fumée, il a été emmené à l'hôpital.

Reste à identifier l'origine de l'incendie. Selon notre correspondant, un individu aurait entendu une légère déflagration avant de constater de petites flammes naissantes à l'intérieur du restaurant.