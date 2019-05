Fort Chabrol à Courcelles: l'auteur reste en détention

La chambre du conseil de Charleroi a confirmé jeudi le mandat d'arrêt décerné deux jours plus tôt à l'encontre de Rudy C., a indiqué le procureur du Roi. Lundi, l'homme s'était retranché chez lui, rue des Claires Fontaines à Courcelles, et avait menacé de tout faire sauter à l'aide d'explosifs. Il est inculpé de fausses menaces d'attentat et de détention d'armes prohibées. À la suite de la menace, un périmètre de sécurité avait été dressé et le plan d'urgence avait été activé. Vers 14h20, l'homme avait été interpellé. Après une fouille du domicile par le SEDEE (service de déminage de l'armée), aucun engin explosif n'avait été découvert. Placé sous mandat d'arrêt mardi par le parquet de Charleroi, l'homme reste donc en détention pour un mois.