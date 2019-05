Fort Chabrol à Courcelles: aucun engin explosif découvert au domicile du forcené

Le parquet de Charleroi confirme que l'homme qui menaçait de se faire sauter chez lui, lundi en début d'après-midi, à la rue des Claires Fontaines à Courcelles, a été interpellé. Le parquet a ouvert une enquête. L'individu, dans un état second, n'était pas audible dans l'immédiat.

Aucun explosif n'a été découvert au domicile de l'homme menaçant qui s'était retranché chez lui à Courcelles, est-il apparu après l'intervention du service de déminage de la Défense (Sedee). Le plan communal d'urgence et le périmètre de sécurité ont été levés, a confirmé lundi en fin de journée la bourgmestre Caroline Taquin.

Un Fort Chabrol s'est produit à Courcelles dans la Rue des Claires Fontaines, lundi en début d'après-midi. Un homme menaçait de "tout faire exploser". Vers 13h30, le service de déminage a fait son arrivée sur les lieux. Quelques minutes plus tard, un véhicule blindé est arrivé et les unités spéciales se sont déployées.

L'individu a finalement été interpellé dans le courant de la journée. Il sera présenté demain au Parquet. "Il n'a pas encore pu être entendu car il est visiblement sous influence", précise notre journaliste sur place Aurélie Henneton: "Un dossier a été ouvert pour détention d’arme et menaces. S’en suivra un autre, soit pour détention d’engins explosifs ou fausse alerte."

Vers 17 heures, les riverains ont pu regagner leur domicile. Le dispositif avec lequel l'homme menaçait de "tout faire exploser" s'est avéré factice.











© RTL INFO - AH



"Il s'agirait d'un père de famille d'une cinquantaine d'années qu'on dit en détresse. A l'origine: un conflit qui serait d'ordre familial. Un facteur avec qui nous avons pu parler a tenté de raisonner cet homme. Il l'a vu avec un boîtier en main, relié à une sorte de batterie. L'homme a déclaré avoir chez lui de la dynamite. Ces déclarations sont prises très au sérieux par la police", avait indiqué notre journaliste au moment des faits.



© RTL INFO - AH



Les policiers avait dressé un périmètre de sécurité lors des opérations. "Ils ont évacué toutes les habitations. J'habite à quelques maisons de là et on a dû sortir", nous avait confié un témoin via le bouton orange Alertez-nous. "On ne peut pas s'approcher trop près. Il y a beaucoup de policiers, des pompiers et un SMUR". Les habitants qui le souhaitaient ont été évacués vers un home pour être mis à l'abri.









© RTL INFO - Aurélie Henneton - RTL info