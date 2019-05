Fort Chabrol à Courcelles: un homme menace de "tout faire exploser"

Un Fort Chabrol est en cours à Courcelles dans la Rue des Claires Fontaines depuis ce lundi en début d'après-midi. Un homme menace de "tout faire exploser". Vers 13h30, le service de déminage a fait son arrivée sur les lieux. Quelques minutes plus tard, un véhicule blindé est arrivé et les unités spéciales se sont déployées.



© RTL INFO - AH



"Il s'agirait d'un père de famille d'une cinquantaine d'années qu'on dit en détresse. A l'origine: un conflit qui serait d'ordre familial. Un facteur avec qui nous avons pu parler a tenté de raisonner cet homme. Il l'a vu avec un boîtier en main, relié à une sorte de batterie. L'homme a déclaré avoir chez lui de la dynamite. Ces déclarations sont prises très au sérieux par la police", a indiqué notre journaliste envoyée sur place, Aurélie Henneton.



© RTL INFO - AH



Les policiers ont dressé un périmètre de sécurité. "Ils ont évacué toutes les habitations. J'habite à quelques maisons de là et on a dû sortir", nous a confié un témoin via le bouton orange Alertez-nous. "On ne peut pas s'approcher trop près. Il y a beaucoup de policiers, des pompiers et un SMUR". Les habitants qui le souhaitent sont évacués vers un home pour être mis à l'abri.



Ce témoin nous a précisé ne pas connaître l'individu en cause. "Il est juste devant sa maison avec une sorte de dispositif dans les mains", a-t-il expliqué.



"Je vais déclencher le plan d’urgences en fonction des éléments que je viens d’obtenir", a déclaré Caroline Taquin, bourgmestre de Courcelles, au micro de notre journaliste. "Le périmètre est déterminé. Les personnes sont mises à l’abri. Il y a un risque d’explosion. Un gros risque", a-t-elle ajouté.







© RTL INFO - Aurélie Henneton