Forte odeur de gaz dans le grand Charleroi jusqu'à Walcourt et Philippeville: des dizaines d'interventions des pompiers

Trois personnes nous ont signalé tôt ce matin de fortes odeurs de gaz à Gilly (Charleroi), Nalinnes (Ham-sur-Heure-Nalinnes) et Walcourt. "Odeur épouvantable", "service odeur de gaz contacté", "ça pue le gaz dans tout le quartier". Les pompiers de Charleroi ont mené une trentaine d'interventions ce matin notamment à Ransart, Monceau-sur-Sambre, Marchienne-au-Pont, Leernes, Montigny-le-Tilleul, Montignies-sur-Sambre, Anderlues, Gozée et Courcelles. Du côté des pompiers namurois, une dizaine d'interventions ont également été menées, notamment à Sambreville et Philippeville. Après avoir cherché en vain des fuites de gaz avec l'appareil de détection, il s'avère qu'il s'agit d'une odeur provenant des égouts. La conséquence de la fonte des neiges conjuguée à un mauvais nettoyage des égouts de la région, selon les pompiers.