Frameries: la police découvre une culture de plants de cannabis mais aucune trace des auteurs

La police boraine a mis la main sur une culture de plus de 300 plants de cannabis à Frameries. Les auteurs sont toujours recherchés, a indiqué la police boraine jeudi. Le Service Enquêtes et Recherches (SER) de la police boraine est intervenu le 19 janvier dernier en matinée dans un bâtiment situé à la Rue Charles Rogier à Frameries. Les policiers y ont découvert une installation sophistiquée avec, notamment, un conduit d'aération, une ventilation, des transformateurs, des lampes à UV et des réflecteurs permettant la culture de cannabis. Au total, 309 plants ont été saisis et détruits. Le matériel a également été saisi par les policiers. L'enquête suit son cours afin d'identifier les auteurs des faits.