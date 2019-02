Frasnes-lez-Anvaing: incendie dans une habitation

Un incendie s'est déclaré lundi soir dans une habitation de l'entité de Frasnes. Les dégâts sont conséquents. On ne déplore aucune victime.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi soir, peu après 19h, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation située au lieu-dit la "Barberie" à Montroeul-au-Bois, dans l'entité de Frasnes, entre Tournai et Renaix. Venant des casernes de Tournai et de Leuze, deux autopompes, un camion-échelle et deux camions-citernes ont été dépêchés sur les lieux. "Les pompiers ont mis une vingtaine de minutes pour arriver sur place. La moitié de la maison est déjà détruite par le feu", indiquait à 19h30 le propriétaire des lieux. La famille sinistrée devra plus que probablement être relogée. Contactées, les autorités communales n'ont pas répondu à nos appels. On ignore pour l'instant les causes du sinistre.