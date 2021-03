Le projet Festifoot Diables a été relancé dans les écoles maternelles et primaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de l'Europ. Des animations pilotées par la Fédération belge de football, notamment à Frasnes-Lez-Anvaing, où s'est rendu notre journaliste.

Initier les plus jeunes à la pratique du football tout en s'amusant, c'est l'objectif du projet Festifoot Diables lancé par l'ACFF, l'aile francophone de la Fédération belge de football, dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le projet avait été lancé en février 2020 en vue de l'Euro 2020 et avait ensuite été interrompu en raison de la crise sanitaire. Il a été relancé en janvier 2021 dans les écoles maternelles et primaires, en collaboration avec les communes.

Durant le mois de mars, 7.500 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles sont initiés à la pratique du football de manière ludique. À l'école communale d'Anvaing, une centaine d'enfants ont pu le faire. Petits exercices, match en continu deux contre deux... les formateurs se déplacent et amènent le matériel. "Mon petit frère dit que les filles ne jouent pas au foot, mais moi j'aimerais bien jouer au foot", nous confie une petite file. "Je préfère le basket. C'est plus facile de faire juste rebondir la balle", explique un petit garçon.

Pérenniser les clubs de football

À l'issue de la séance de 50 minutes, les enfants reçoivent un porte-clef et des posters des Diables Rouges et des Red Flames, ainsi que les coordonnées des clubs de football de la commune. L'objectif est d'initier les jeunes à pratiquer un sport, mais surtout qu'il s'inscrire dans le club local. L'idée est ainsi de le soutenir et d'assurer la relève, mais aussi de montrer les valeurs de respect, de fairplay et d'esprit d'équipe que véhicule ce sport. "On espère de cette façon les engager durablement dans le sport et dans le football et qu'ils rejoignent à terme nos clubs au sein de la Fédération", confie Xavier Donnay, responsable du football de base de l'aile francophone de la Fédération belge de football.

Selon une étude de l'UEFA, moins de 20% des enfants pratiquent une activité sportive quotidienne. En mai et en juin, les enfants ayant participé à l'opération se retrouveront pour une journée finale sur le thème des Diables Rouges.