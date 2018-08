"Ça pue l'urine!": une conduite d'eaux usées explose, il pleut dans le bloc 8 de la Cité Parc à Marcinelle (vidéo)

Un locataire furieux a posté sur Facebook la vidéo d'un abondant écoulement d'eau du plafond dans le hall d'entrée du bloc 8 de la cité Parc à Marcinelle. La société de logements carolo qui gère l'immeuble a réagi.

Le bloc 8 de la cité Parc à Marcinelle a subi une importante fuite d'eau en fin de semaine dernière. Frédéric nous a alertés via le bouton orange Alertez-nous, images à l'appui, évoquant des "fuites d'excréments qui empêchent les locataires de sortir du building". Le locataire qui déclare habiter l'immeuble "depuis 15 ans", a filmé l'eau qui tombait du plafond dans le hall d'entrée. Il a publié la vidéo sur Facebook, vendredi dernier, pour alerter les autorités responsables.





"Ce n'est pas de l'eau, c'est de l'urine"

"Un scandale, dénonce-t-il dans cette vidéo de 2 minutes. Ça pue l'urine, ça pue la me***, voilà ce qu'on a depuis plusieurs jours. C'est honteux. Tout ce qu'on voit là, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'urine, quand les gens tirent la chasse au 2e, 3e étage..."

Nous avons tenté à de multiples reprises de joindre Frédéric, sans succès. En revanche, Hicham Imane, le président de La Sambrienne, la société de logements de service public à Charleroi qui gère l'immeuble concerné, nous a assuré que tout était désormais rentré dans l'ordre.





Une intervention "le jour-même" et les jours suivants



"On a eu une tuyauterie d'évacuation d'eau qui a été bouchée mercredi dernier. On est intervenus avec notre sous-traitant le jour-même à 17 heures, mais malheureusement, entre-temps, elle a totalement explosé. Ce qui a fait que l'eau a coulé partout, nous-a-t-il expliqué. Ils ont travaillé dessus vendredi, samedi, et il y a même une équipe qui est passée dimanche, pour solutionner le problème et nettoyer l'ensemble du hall".

Une importante conduite qui descendait du haut du bloc a explosé au niveau du 1er étage, ce qui explique que l'eau s'écoulait juste en-dessous, dans le hall d'entrée. Cela aurait pu être pire si elle avait explosé plus haut : des appartements auraient pu être touchés.

Conscient de l'état de vétusté des immeubles de la cité Parc, le responsable carolo assure que si un nouveau problème venait à survenir à nouveau dans les prochains jours au niveau de cette canalisation, les équipes techniques interviendraient le plus rapidement possible.





"On ne laissera jamais des locataires avec de l'eau qui coule"

"Il faut rester dans une certaine logique et une honnêteté intellectuelle : on ne laissera jamais des locataires avec de l'eau qui coule à travers leur plafond. La vidéo postée sur Facebook montre une catastrophe avec de l'eau qui coule à grands flots, et ce problème-là, on l'a réglé", assure Hicham Imane.

Le conseil d'administration de La Sambrienne a d'ailleurs débloqué il y a peu une somme importante pour réaliser des travaux d'envergure dans ces immeubles.





10 millions d'euros débloqués

"On sait bien que ce bâtiment est d'une grande vétusté et nous avons débloqué plus de 10 millions d'euros pour la rénovation totale de tous les blocs de la cité Parc à Charleroi. C'est vraiment une rénovation lourde : nous refaisons les châssis, les sanitaires, l'électricité et l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment", assure le président de la société de logements sociaux.

Il rappelle qu'en attendant le début de ces travaux colossaux, les locataires peuvent toujours interpeller les équipes techniques qui font le nécessaire pour solutionner les problèmes inhérents à l'état du bâtiment. "Les locataires se plaignent énormément parce que les bâtiments sont vétustes, et ils ont raison", assure-t-il. Conscient de la situation, le responsable dit "assumer ses responsabilités" et leur demande un peu de patience.