Frédéric, un gilet jaune, affirme qu'il va "tout casser" lors d'une interview: il se retrouve ce matin devant le tribunal à Charleroi

Interpellé par la police suite à une déclaration publique, ce père de famille originaire de Manage affirme avoir agi sous le coup de l'émotion.

Frédéric, un gilet jaune, comparaît ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Dans une interview donnée à la RTBF, cet habitant de Manage a tenu des propos appelant à la violence.

Pendant une séquence de neuf secondes, il affirme que si on ne les aide pas, ils s’aideront eux-mêmes en cassant tout et en mettant le feu. "Et encore, je ne sais même pas s’ils comprendront", avait-il ajouté.

Selon la DH, cette déclaration n’a pas échappé à un magistrat qui a décidé de poursuivre Frédéric pour incitation à la violence.





"J’étais sous le coup de l’émotion et surtout du désespoir"

Ce père de cinq enfants explique à nos confrères du quotidien le contexte de cette interview. Les faits remontent au 20 novembre dernier. Environ 300 gilets jaunes manifestent près de l’usine Total. Frédéric est présent ce soir-là. Au départ, l’ambiance est bon enfant. Puis la situation dégénère. "Il y a eu l’incendie d’un camion que je suis allé éteindre avec d’autres. J’étais également allé libérer la bande d’urgence pour laisser rentrer les gens chez eux. A aucun moment je n’ai été violent", assure-t-il.

Ensuite, Frédéric accepte de témoigner pour la chaîne publique. "J’étais énervé par le comportement des casseurs, j’étais sous le coup de l’émotion et surtout du désespoir", confie le père de famille.

Après avoir perdu un fils, cet habitant de Manage a fait un burn-out et a perdu son travail. Il est actuellement au chômage et sa femme est gravement malade. "Ce n’était vraiment pas facile mais j’allais justement mieux. Les employeurs commençaient à me répondre et voilà cette histoire qui me tombe sur la tête", souffle Frédéric.





Son avocat plaide l'acquittement

Une semaine après la manifestation, le père de famille est interpellé à son domicile. Le lendemain matin, il est entendu par une magistrate.

D’après la DH, son avocat plaide l’acquittement pour son client. “Je suis persuadé que mon client est un vrai gilet jaune, pas un casseur. Je ne justifierai toutefois pas l’injustifiable. Il a tenu des propos déplacés que je ne cautionne pas, mais c’était sous le coup de l’émotion, du désespoir. En aucun cas, il n’a voulu inciter à la violence.”

Depuis son interpellation, Frédéric confie être désemparé et ne plus pouvoir dormir.