Froidchapelle: décès d'un ouvrier enseveli dans une tranchée

Un accident de travail mortel est survenu lundi matin à Froidchapelle (province de Hainaut). Un ouvrier qui travaillait dans une tranchée a été enseveli lorsque la terre s'est subitement effondrée. Les pompiers n'ont rien pu faire pour le sauver.

Les faits sont survenus sur un chantier de la rue Pierraille à Froidchapelle, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. L'ouvrier, qui travaillait pour une société de travaux publics, est descendu dans une tranchée de quatre mètres de profondeur, dans le but d'y remplacer une conduite d'eau. Pour une raison encore indéterminée, le sol s'est subitement écroulé et a enseveli la victime. Ses collègues ont appelé les secours mais à l'arrivée des pompiers de Chimay, l'ouvrier était décédé. La police locale de la zone Botha (Botte du Hainaut) et les services de l'auditorat du travail sont descendus sur les lieux.