Fuite d'hydrogène à Marchienne-au-Pont: plusieurs rues fermées à la circulation la nuit dernière

Plusieurs rues ont été fermées à la circulation par la police cette nuit à Marchienne-au-Pont, suscitant l'interrogation d'habitants comme Sofiane qui ne "pouvait pas passer" et nous a avertis via le bouton orange Alertez-nous. Contactée par téléphone, la police de Charleroi nous a informés qu'une fuite d'hydrogène se trouvait à l'origine de l'établissement d'un périmètre de sécurité vers minuit. Il a été maintenu jusqu'à 5 heures du matin quand les pompiers et les techniciens d'Air Liquide, la compagnie qui gère ce transport d'hydrogène dans des conduits à 100 bars de pression, ont achevé leur travail.