Fuite de gaz à Charleroi: "La rue du pont neuf est bloquée, les pompiers sont sur place"

Une fuite de gaz est en cours à Charleroi aux alentours de la rue du pont neuf. "La rue est bloquée", nous écrit Michel, via le bouton orange Alertez-nous. "Il y a un gros déploiement de policiers et de pompiers au croisement du boulevard Tirou et de la rue du pont neuf", précise Xavier, un autre témoin. Renseignements pris auprès des pompiers de Charleroi, une fuite de gaz est en cours. "Les pompiers ont été appelés vers 7h, dit-on à la caserne. Nos équipes sont sur place afin de déterminer l'origine de la fuite et d'évacuer les éventuelles poches de gaz. La circulation à cet endroit est perturbée".

On ignore pour l'instant si des évacuations de bâtiments ont eu lieu. Les élèves de l'école toute proche du Sacré Cœur suivent leurs cours normalement. "Ils n'ont pas été évacués", confirme le pompier.