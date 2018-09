Fuite de gaz dans un immeuble de Tournai: une personne intoxiquée

Les services de secours sont intervenus mardi matin pour une fuite de gaz dans un immeuble à appartements, à Tournai. Le bâtiment a été évacué et une personne a été hospitalisée.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi matin, vers 9h45, pour une odeur de gaz suspecte dans un bâtiment implanté au n°35 de la rue du Quesnoy à Tournai.Une autopompe, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. À l'arrivée des premiers secours, les occupants de cet immeuble à appartements avaient déjà quitté leurs logements.Victime d'une intoxication, une personne a été prise en charge par les secouristes et admise à l'hôpital pour un contrôle. La fuite de gaz a été localisée dans le bâtiment. Les services de l'Opérateur des réseaux gaz et électricité (Ores) ont été alertés et une équipe a été dépêchée sur les lieux. À 10h30, les secouristes étaient toujours sur place.